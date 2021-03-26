Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle ilçenin Koyunlu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar kapatıldı.