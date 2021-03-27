Kararın ardından jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Göle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu , vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Kuytuca köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantina uygulanmasına karar verdi.

Ardahan 'ın Göle ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor! İzlemeye geldiler!..

Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü! Yaya geçitlerindeki şeritler farkındalık için kırmızıya boyanacak

Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor! İki otomotiv devi daha üretime ara veriyor

İdam cezası alan kadını, öz kızı infaz etti

11 yıl önce Cumhuriyet Meydanı'nda kendini yakan kişi konuştu: Ellerimde hala bir yanma hissi var