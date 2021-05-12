Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Yeniköy köyünde salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Kolluk kuvvetlerince köye giriş ve çıkışlar durduruldu.