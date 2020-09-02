Ardahan'da bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Börk köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede, hastayla temaslı bazı kişilerin bulunduğu belirlendi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının engellenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması amacıyla köyde 14 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışları jandarma tarafından kontrol altına alınan köyde, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.