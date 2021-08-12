Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı - Son Dakika

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA
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