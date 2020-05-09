Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Ardahan'da bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı
6 saat önce
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyünde korona virüs nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Kol köyünde korona virüs nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Posof Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kol köyünde korona virüs salgının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında alınan karantina uygulamasının 9 Mayısta kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Kol köyündeki vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek herhangi bir olumsuz durumun olmadığı tespit edildiğinden karantina uygulamasına son verilmiştir. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:51 Kaynak: İHA
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