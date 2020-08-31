Ardahan'da bir köydeki karantina sona erdirildi - Son Dakika

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Sazlısu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdirildi.

Çıldır Kaymakamlığında Kovid-19 tedbirleri konulu bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, 15 Ağustos'tan itibaren karantinaya alınan Sazlısu köyündeki filyasyon çalışmalarının tamamlanması, pozitif vakaların temaslılarına yönelik test sonuçlarının da negatif çıkması sebebiyle bu köydeki karantinanın kaldırılması kararı alındı.