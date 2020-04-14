Ardahan'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Mustafa Kemal mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.



Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu mahallenin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındığını aktardı.

Mahallede tespit edilen bir Kovid-19 vakasından dolayı çalışmanın başladığını belirten Masatlı, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar bu mahallemizde karantina uygulamasını başlattık." ifadesini kullandı.

Masatlı, mahallede sağlık ekiplerince de çalışma başlatıldığını sözlerine ekledi.