Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Aramada, araçta tarihi eser niteliğindeki figürlü çanak, madalyon ve hançer ile 2 mızrak ucu, 2 biblo ele geçirildi.

Ardahan 'da, yol kontrolünde durdurulan bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi.

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