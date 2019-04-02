Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Bir Sandıkta Oylar Tekrar Sayıldı

Ardahan'da Bir Sandıkta Oylar Tekrar Sayıldı

1 saat önce

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazın kabul edilmesiyle, bir sandıktaki oylar tekrar sayıldı.

Ardahan'da Bir Sandıkta Oylar Tekrar Sayıldı, System.String[]
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazın kabul edilmesiyle, bir sandıktaki oylar tekrar sayıldı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ardahan Belediye Başkanlığı ile Ardahan İl Genel Meclisi üyeliği seçimlerinde bazı sandıklardaki sonuçlara itirazda bulunduklarını, söz konusu 28 sandık için yapılan itirazın bir sandık için kabul edildiğini söyledi.

İtirazın kabulüyle belediye başkanlığı için oyların kullanıldığı 1024 numaralı sandıktaki oyların yeniden sayıldığını anlatan Alkan, "Bu sandıktaki sonuç tutanağına göre oy kullanan seçmen 242, AK Parti'nin aldığı oy 101, Ancak YSK tutanaklarına göre 14'tü. İtirazımızın kabulüyle yapılan sayımla oyumuz 99'a çıktı. Burada bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Alkan, diğer sandıklardaki sayımın yapılması talebinin ise Merkez İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini söyledi.

Kentte kesin olmayan sonuçlara göre Ardahan Belediye Başkanlığını CHP adayı Faruk Demir kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:24 Kaynak: AA

Aydın, AK Parti, Ardahan, Güncel
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