Ardahan'da bir tarlada kendiliğinden yetişen 670 kök Hint keneviri imha edildi - Son Dakika

Ardahan'da kendiliğinden bir tarlada yetişen 670 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Posof İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kars Caddesi yakınındaki bir tarlada kendiliğinden Hint keneviri bitkileri yetiştiğini belirledi.

Bu tespit üzerine durumun bildirildiği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 670 adet olan söz konusu Hint keneviri bitkileri sökülerek bir araya toplandı.

Hint keneviri bitkileri daha sonra yakılarak imha edildi.