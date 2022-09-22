Ardahan'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ile köpek kurtarıldı

Nurettin Özgür, hayvanını kurtarmak için bir saatten fazla çaba gösteren ekiplere teşekkür etti.

Ardahan 'da biri gübre diğeri foseptik çukuruna düşen inek ve yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Kaynak: AA

Ardahan, AFAD, Güncel, Son Dakika

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