Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Bizans dönemine ait tarihi eser bulundu
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Ardahan'da Bizans dönemine ait tarihi eser bulundu

42 dakika önce

Ardahan'da bir kişi, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışırken, jandarma tarafından yakalandı.

Ardahan'da Bizans dönemine ait tarihi eser bulundu, System.String[]

Ardahan'da bir kişi, Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışırken, jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tarihi eser satmak isteyen bir kişi ile alıcı kılığında irtibata geçti.


Ardahan'ın Göle ilçesinde yapılan pazarlıkta Bizans dönemine ait 6 adet sikke, 2 adet yüzük, 2 adet hayvan figürlü heykel ve 3 adet tarihi obje satılmak istendi.


Tarihi eserlere jandarma el koyarken, olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. - ARDAHAN

Jandarma, Ardahan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:33 Kaynak: İHA
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