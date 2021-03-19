Ardahan'da Bizans ve Roma dönemlerine ait 515 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Ardahan'da otomobilde Bizans ve Roma dönemlerine ait 515 tarihi eser ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Göle- Kars kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 18 obje, 40 yüzük, 5 mühür ve 452 sikke ele geçirildi.
Tarihi eserleri muhafaza altına alan jandarma, araçtaki şüpheli hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: AA
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