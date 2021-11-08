Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Merkez Halil Efendi Mahallesi'nde besicilik yapan B.K. polisi arayarak 6 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirdi.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hayvanların Ardahan Kalesi bölgesindeki boş arazide kapalı kasa kamyonette olduğunu belirledi.
Polislerce bulunan 5 hayvan sahibine teslim edildi, araç sürücüsü Y. Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, hayvan hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı.
Diğer hayvanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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