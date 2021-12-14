Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kentte çeşitli tarihlerde büyükbaş hayvan hırsızlığı olayına karıştığı iddia edilen Y.Y'nin yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) çalışma başlatıldı.
Şehrin Yukarı Kurdoğlu köyünde yakalanan Y.Y, jandarmadaki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesine çıkarıldı.
Şüpheli Y.Y, savcılık sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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