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Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında - Son Dakika

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

08.12.2021 10:16

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında Ardahan Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte saçaklarda oluşan ve tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

ARDAHAN - Ardahan Belediyesi, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kentte saçaklarda oluşan ve tehlike oluşturan buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla, kent merkezinde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer yarım metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları da tek tek temizleniyor.

Olası bir kazaya mahal vermemek için büyük bir titizlikle çalışan ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye merdivenleriyle ulaştıkları buz sarkıtlarını tek tek kırarak temizledi.

Ayrıca, karla mücadele ekipleri tarafından yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları kırma çalışmaları da devam ediyor.

Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında
Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında
Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında
Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında

Ardahan Belediyesi, Ardahan, İtfaiye, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ardahan'da 'buz kırma timi' iş başında - Son Dakika


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