ARDAHAN'DA BUZ KIRMA TİMİ İŞ BAŞINDA - Son Dakika

YOĞUN kar yağışının ardından başlayan soğuklar, Ardahan'da çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları buzları kazma ve kürekle kırdı.

Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 17.7 dereceye düştüğü Ardahan'da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. İnsan sağlığını tehdit eden buz sarkıtlarını temizlemek için Ardahan Belediyesi itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinden oluşan buz kırma timi yangın merdiveniyle ulaştıkları sarkıtları kazma ve kürekle kırarak temizledi. Çalışma kapsamında okullar ve kamu kurumları başta olmak üzere kentteki yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları tek tek temizlendi.