Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı - Son Dakika

Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

20.02.2021 11:38
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı, System.String[]

Yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisine giren Ardahan'da çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı.

Yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkisine giren Ardahan'da çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı.

Ardahan kar yağışının ardından, beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte çok sayıda ev ve iş yeri ile tarihi alanlarda buz sarkıtları oluştu. Son yılların en sıcak kışının yaşandığı Ardahan kar yağışının etkisi altına girdi. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava ile birlikte özellikle tek katlı yerleşim alanlarının çatı saçaklarında buz sarkıtları yerle birleşti. Okul önünde bulunan banklar da buzla kaplandı. Bazı vatandaşlar ise soğuklar nedeniyle araç yakıt deposunun donması nedeniyle zor anlar yaşadı. Aracının yakıt deposu donan Ufuk Işık, depo kapağını açmak için uzun süre uğraştı.

2 metreyi bulan buz sarkıtları

Erol Özer, buz sarkıtlarının tek katlı binalarda Ardahan'a farklı bir güzellik kattığını söyleyerek, "Ardahan'da kar geç de yağmış olsa da Ardahan'ın süsü, Ardahan'ın beyaz örtüsü. Bunun yanında dondurucu soğuğa rağmen güneş açınca çatılarda insanlara risk oluşturan buz sarkıtları Ardahan belediyesi tarafından temizlenmekte. Fakat kenarlarda oluşan buz sarkıtları Ardahan'a farklı bir güzellik katıyor. Bu da Ardahan'ın bir güzelliğidir" şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı
Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı

Ardahan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ardahan'da buz sarkıtları 2 metreye ulaştı - Son Dakika


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