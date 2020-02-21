Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor - Son Dakika

Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor
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Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.
Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtların, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için belediye itfaiye ekipleri harekete geçti.
Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekiplerimiz ardından sepetli vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı. - ARDAHAN
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