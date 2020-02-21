Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor - Son Dakika

Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor

7 saat önce

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Ardahan'da buz sarkıtları temizleniyor, System.String[]

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.


Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtların, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için belediye itfaiye ekipleri harekete geçti.


Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekiplerimiz ardından sepetli vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı. - ARDAHAN

İtfaiye, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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