Ardahan'da buzağı ölümlerini önleme projesinin meyvesi alınmaya başlandı - Son Dakika

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, Ardahan'da valilik ile buzağı ölümlerini önlemek için yaptıkları projenin meyvesini almaya başladıklarını bildirdi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 aralık ayında Valilik ile buzağı ölümlerini önlemek amacıyla bir protokol yaptıklarını aktardı.

Ardahan Ziraat Odasının da destek verdiği protokolde 400 bin lira ile alınan 18 bin 500 doz aşının Orman ve Tarım Müdürlüğü görevlilerince yapıldığını dile getiren Baydar, şunları kaydetti:

"O dönem valimiz Mustafa Masatlı'nın girişimleriyle bu çalışmayı yaptık. İyi ki de yapmışız. Ziraat Odası 20, biz 130 bin lira verirken sadece valilik 250 bin lira ile destek verdi. Amaç ilde buzağı ölümlerini minimize etmekti. 400 bin lira para ile çok iyi bir çalışma yapıldı. Bu üretici için son derece önemli bir çalışmaydı."

Bugün buzağı doğumları ile projenin meyvesini almaya başladıklarını anlatan Baydar, "Bir buzağı ortalama 3-4 bin liradan hesaplanırsa 18 bin buzağının Ardahan'a bugün getirisi 50-60 milyon lira. Tabii ki burada 18 bin buzağı değil, bunun 4 binini bile kurtarabilirsen bizim için büyük bir başarı idi. Bu küçümsenecek bir rakam değil. 4 bin buzağı demek ilin ekonomisine yaklaşık 15 milyon lira getiri sağlamak demektir. İlimiz hayvancılığına ve üreticisine önemli bir katkı. Hayvancılık ancak bu şekilde gelişir. Bu nedenle başta sayın valimize ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Baydar, kentte bu ve benzeri çalışmalarla gelecekte buzağı ölümlerinin daha da düşeceğini sözlerine ekledi.