Ardahan'da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı - Son Dakika

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Ardahan'da cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkandı
6 saat önce
Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı.
Ardahan Belediyesi sosyal medya hesaplarından bir video yayımladı. Hizmetin ve mizahın bir arada görüldüğü videoda cadde ve sokaklar sabunlu su ve dezenfektan ile yıkandı.
Korona virüs salgını dolayısı ile belediyeler adeta temizlik seferberliği başlattı. İllerde cadde ve sokaklar sabunlu suyla yıkanıyor ardından dezenfekte ediliyor.
Belediyeler arası temizlik yarışına Ardahan Belediyesi de katıldı. Ciao Bella şarkısının fon müziğinin kullanıldığı video kısa zamanda sosyal medya takipçilerinden beğeni topladı. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
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