Ardahan'da caddeler deterjan ve dezenfektan ile yıkandı - Son Dakika

Ardahan'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde cadde ve sokakları deterjan ve dezenfektan ile temizledi.



Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in takip ettiği çalışmalar kapsamında belediyenin temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı Kongre ve Lise caddeleri başta olmak üzere kentin önemli noktalarını deterjan ve dezenfektanlı su ile yıkadı.



Ekiplerin çalışmalarını bizzat denetleyen Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu çalışmaların günlerdir sürdüğünü söyledi.

Kış mevsimini geride bıraktıklarını, hem Kovid-19 tedbirleri kapsamında hem de bahar temizliği kapsamında hummalı bir çalışma başlattıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Bizim ve kurumların üzerine düşen gerekli çalışmalar yapılıyor. Vatandaşımızdan istediğimiz zorunlu olmadıkça evde kalmaları, bu çağrılarımıza uymalarıdır. Bu salgından vatandaşımızla vereceğimiz mücadeleyle kurtulacağız. Ardahanlı hemşehrilerim kurallara uydukça en kısa zamanda salgından kurtulmuş olacağız."