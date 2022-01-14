Ardahan'da çaldıkları 3 testereyi sosyal medyadan satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Göle ilçesinde Orman İşletme Şefliği adına ağaç kesimi yapan İ.K. ve Ş.U, kendilerine ait motorlu 3 testerelerin çalınması üzerine durumu jandarmaya haber verdi.
Çalışma başlatan jandarma, Göle ilçesinde 2 kişinin çalınan testereleri sosyal medyada satmaya çalıştığını belirledi.
Bu tespit üzerine harekete geçen jandarma 2 zanlıyı yakalayıp 3 testereyi ele geçirdi.
Testereler, sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da çaldıkları testereleri internette satmak isteyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika