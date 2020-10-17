Bunun üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan jandarma ekipler, çalınan 5 büyükbaş hayvanı İ.M'nin ahırında buldu.

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalınan hayvanların Kars merkeze götürüldüğünü tespit etti.

Ardahan 'da çalınan 5 büyükbaş hayvan, jandarma ve polisin çalışmasıyla Kars 'ta bulunarak sahibine teslim edildi.

Son Dakika › Güncel › Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma ve polisin sıkı takibiyle bulundu - Son Dakika

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