Çalınan büyükbaş hayvanlar jandarma ve polisin sıkı takibiyle bulundu - Son Dakika

Ardahan'da çalınan 5 büyükbaş hayvan, jandarma ve polisin çalışmasıyla Kars'ta bulunarak sahibine teslim edildi.
Meşedibi köyünde besicilik yapan Gazi Yılmaz, ahırında kapının kilidi sökülerek 5 büyükbaş hayvanının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalınan hayvanların Kars merkeze götürüldüğünü tespit etti.
Bunun üzerine Kars Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan jandarma ekipler, çalınan 5 büyükbaş hayvanı İ.M'nin ahırında buldu.
Hayvanlar Ardahan'a getirilerek sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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