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Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu

6 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 8 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Kars'ın Susuz ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'ta bulundu, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde çalınan 8 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince Kars'ın Susuz ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde besicilik yapan Mehmet Karakaş, ahırındaki montofon ırkı 8 büyükbaş hayvanının çalınması üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan hayvanların Kars'ın Susuz ilçesinde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 8 büyükbaş hayvanı ilçenin Kırçiçeği köyü merasında buldu.

Büyükbaş hayvanlar Ardahan'a getirilerek Karakaş'a teslim edildi.

Karakaş, hayvanlarının bulunmasında yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Jandarmanın hırsızlık olayına karışanları yakalamak için yürüttüğü çalışma sürüyor.

Jandarma, Ardahan, Göle, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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