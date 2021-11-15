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Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu - Son Dakika

Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

15.11.2021 09:56
Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu

Ardahan'da çalınan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Kars'taki yaylada bulundu.

Ardahan'da çalınan 9 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla Kars'taki yaylada bulundu.

Ardahan'ın Küçüksütlüce köyünde 9 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan hayvanların Kars'a götürülebileceği ihtimali üzerine Kars İl Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Harekete geçen Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan hayvanları Küçükçatak köyü yaylasında buldu.

Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, hayvanları sahibine teslim etti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da çalınan büyükbaş hayvanlar Kars'taki yaylada bulundu - Son Dakika


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