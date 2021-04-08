Ardahan'da çalınan elektrik direklerinin ahır inşaatlarında kullanıldığı tespit edildi - Son Dakika

Ekiplerce bir kişi gözaltına alındı.

Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, direklerin Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyündeki iki ahır inşaatında kullanıldığını tespit etti.

Kentin çeşitli noktalarındaki ahşap elektrik direklerinin kesilerek çalındığını fark eden Aras Elektrik AŞ yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.

Ardahan 'da çalınan 10 elektrik direğinin ahır inşaatlarında kullanıldığı belirlendi.

Son Dakika! Görevinden ayrılan Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan ilk açıklama: Malum bildiriyle ilgili hezeyanlara meydan vermek istemedim

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Vatandaştan Serdar Ortaç'ı dumur eden sözler: Ahmet Kaya'ya o hareketi yaptın ya adam değilsin