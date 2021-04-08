Ardahan'da çalınan 10 elektrik direğinin ahır inşaatlarında kullanıldığı belirlendi.
Kentin çeşitli noktalarındaki ahşap elektrik direklerinin kesilerek çalındığını fark eden Aras Elektrik AŞ yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi.
Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, direklerin Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyündeki iki ahır inşaatında kullanıldığını tespit etti.
Direkler, inşaattan sökülerek firma yetkililerine teslim edildi.
Ekiplerce bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da çalınan elektrik direklerinin ahır inşaatlarında kullanıldığı tespit edildi - Son Dakika