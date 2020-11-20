Ardahan'da camide çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çıkan cami yangını hasara neden oldu.

Yeni Beyrehatun köyündeki camide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ardahan'ın yanı sıra Hanak ve Çıldır ilçelerinden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Soğutma çalışmasını sürdüren ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebinin camideki sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirdikleri ancak kesin nedenin incelemenin ardından netlik kazanacağını belirterek, "Maddi hasara neden olan yangında çok şükür can kaybımız yok." dedi.