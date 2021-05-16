Ardahan'da canlı hayvan pazarı yarın açılacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ardahan'da, canlı hayvan pazarının yarın açılacağı bildirildi.

Ardahan Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Zorba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde hayvan pazarının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Tam kapanmanın sona ermesiyle hayvan pazarındaki faaliyetlerin başlayacağını dile getiren Zorba, "Kademeli normalleşmenin başlayacak olmasıyla hayvan pazarı faaliyetlerine belirlenen sürelerde başlayacak. Yine de tedbirlere, maske, mesafe ve temizliğe uyulacak şekilde hazırlıklar yapılacak. Bu sezonun gerek üretici ve gerekse satıcı için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.