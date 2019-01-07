Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

Ardahan'da Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor

1 saat önce

Ardahan'da çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyorARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.

Ardahan'da çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışı nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor.
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da hayat olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Kentte etkili olan soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtları vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kar yağışı sonrası çatı ve balkonlarda yer yer 2 metreyi bulan dev buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.
Zaman zaman ölüm tehlikesi atlattıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kış aylarını yaşıyoruz. Bu nedenle soğukların etkisiyle oluşan buz sarkıtları tehlike saçıyor. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesi lazım." dedi.
Yetkililer ise vatandaşları, çatı altlarından geçerken ve buz tutan kaldırımlarda yürürken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Sibirya, Kar, Ardahan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Öğrenci Servisi ile İşçi Servisi Çarpıştı! 2 Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 13:09:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Çatılarda Oluşan Buz Sarkıtları Tehlike Saçıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]