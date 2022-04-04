Ardahan'da çeşitli suçlardan hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ardahan'da çeşitli suçlardan hükümlü 2 kişi yakalandı

04.04.2022 12:54
Ardahan'da çeşitli suçlardan hükümlü 2 kişi yakalandı

Ardahan'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.

Ardahan'da çeşitli suçlardan hüküm giydiği için aranan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Damal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik Damal ilçesinde çalışma yaptı.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan hükümlüler F.G. ve K.B. gözaltına alındı.

Hükümlüler, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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Araştırma, Jandarma, Ardahan, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da çeşitli suçlardan hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da çeşitli suçlardan hükümlü 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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