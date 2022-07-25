Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı - Son Dakika
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Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı

25.07.2022 13:36
Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı

Ardahan'da çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için tırpan ile ot biçmeye başladı.

Ardahan'da çiftçiler hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için tırpan ile ot biçmeye başladı.

Kentte yağışlı geçen sezon tarımsal üretim ve ot çeşitliliğinin geçen yıla göre artmasına neden oldu.

Yağış yüzünden arazilerdeki otların erken büyümesi sebebiyle il merkezine bağlı Samandöken ve Tazeköy arasındaki Karaçayır mevkiinde köylüler ot hasadı için mesai yapıyor.

Çiftçiler, hasatta biçerdöver gibi teknolojik imkanlardan yararlanırken, engebeli olduğu için modern araçların giremediği bazı noktalarda ise tırpanla ot biçiyor.

Çiftçilerden Nimet Yıldız, geçen yıl kuraklıktan dolayı ot veriminin az olduğuna işaret ederek, "Bu yıl ot çok verimli ve bereketli. Bizler de bu otları toplamaya çalışıyoruz. Amacımız geçen yıllarda yaşanan ot sıkıntısını bu yıl yaşamamak. Bu nedenle hayvanlarımız için yoğun bir mesaiye girdik. Hayvanlarımız için ne kadar ot toplarsak o kadar iyi olur." dedi.

Çiftçiler topladıkları otları balyalayıp kışın hayvanlarına vermek ya da satmak için köylerine taşıyıp depoluyor.

Tırpanla ot biçen çiftçilerin zorlu mesaisi dron ile görüntülendi.

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Kaynak: AA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da çiftçiler tırpan ile ot hasadına başladı - Son Dakika

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