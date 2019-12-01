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Ardahan'da çocukların kartopu sevinci

6 saat önce

Bu yıl Kış mevsiminin geç geldiği Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.

Ardahan'da çocukların kartopu sevinci, System.String[]

Bu yıl Kış mevsiminin geç geldiği Ardahan'da akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı en çok çocukları sevindirdi.


Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde akşam saatlerinde yağan kar çocukları sevindirdi. Evlerinin önünde kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.


Ardahan ve köylerinde birkaç gündür hava sıcaklığı sıfırın altında seyrederken, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa sürede yerlerde biriken, araç ve yolları kaplayan kar 10 santime ulaştı. Kar yağışıyla kendilerini dışarı atan çocuklar doyasıya kar topu oynayıp eğlendi.


7'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Aykut Yıldız, "Bu yıl ilk kez kar yağdı. Çok mutluyuz. Çok güzel ve çok eğleniyoruz" dedi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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