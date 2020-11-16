Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

16.11.2020 14:51
Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Ardahan'da alkollü araç kullanan arkadaşına trafik cezası kesen polislere direndiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ardahan'da alkollü araç kullanan arkadaşına trafik cezası kesen polislere direndiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kongre Caddesi'nde denetim yapan ekipler, alkollü sürücünün kullandığı aracı durdurdu.

Sürücü İ.B'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulayan ekiplere zorluk çıkararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu iddia edilen araçtaki B.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hakaret, Ardahan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika

Şef Mehmet Yalçınkaya, "Aşkımla yeni bir proje" deyip kızıyla pozunu paylaştı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı, Akşener'in "İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açıldı" iddiasını yalanladı Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönmüş koca, 6 çocuğunun annesine kurşun yağdırdı iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar
Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi         
14:21
Oğluna Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu         
13:57
Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor         
13:33
Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı         
13:22
Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı Kadıköy Caddebostan'da deniz çekildi, vatandaşı deprem korkusu sardı         
13:15
Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise Sevgilisinin boğazını kesip tecavüz etti; çuval içine koyup aracıyla ezdi! Savunmasında ise "Abartılıyor" dedi         
12:53
Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği acı reçeteyi değerlendirdi: Faizler en az 400 baz puan artırılacak         
12:40
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların videosu sosyal medyada gündem oldu         
12:16
"Bu cami benim" diyen kadının yaptıkları yüzünden camiye gelenlerin sayısı 5 kişiye kadar düştü         
12:07
"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme         
11:55
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia Boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında 2 bomba iddia         
11:05
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 14:55:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei