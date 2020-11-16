Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ardahan'da Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
16.11.2020 14:51
Ardahan'da alkollü araç kullanan arkadaşına trafik cezası kesen polislere direndiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ardahan'da alkollü araç kullanan arkadaşına trafik cezası kesen polislere direndiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kongre Caddesi'nde denetim yapan ekipler, alkollü sürücünün kullandığı aracı durdurdu.
Sürücü İ.B'ye alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulayan ekiplere zorluk çıkararak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu iddia edilen araçtaki B.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memura görevi yaptırmamak için direnme", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla tutuklandı.
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