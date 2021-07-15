Ardahan'da dağlar beyaz büründü - Son Dakika

Ardahan'da dağlar beyaz büründü

Ardahan'da dağlar beyaz büründü Ardahan'ın Hanak ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, dağları beyaza bürüdü.

Ardahan'da dağlar beyaz büründü ARDAHAN - Ardahan'ın Hanak ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı, dağları beyaza bürüdü. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava adeta sele dönüştü. İlçe merkezinde de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde doluya dönüştü. İlçeyi etkisi altına alan adeta fırtına şeklindeki yağmur dağlara dolu olarak yağdı. Altaş köyü mevkiine yağan dolu dağları beyaz örtüye bürüdü. Yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dolu yağışı, vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu.

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