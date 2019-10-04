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Ardahan'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı

1 saat önce

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ardahan'da definecilere suçüstü: 7 gözaltı, System.String[]

Ardahan'ın Göle ilçesinde kaçak kazı yaparak define arayan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Göle ilçesi kırsalında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında İlçeye bağlı Tahtakıran köyünde ekipler, E.Ş, M.O, C.M, M.A, Y.S'yi ikametlerinde, F.A ile R.M'yi ise kaldıkları otelde gözaltına aldı. Operasyonda bazı şüphelilerin ikametinde kaçak kazı için kullanılan malzemeler ile farklı büyüklükte tüneller tespit edildi.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ARDAHAN

Ardahan, Göle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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