Son Dakika Haberleri: Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

39 dakika önce

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
Ardahan'ın Hanak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Fevzi Yılmaz (55) idaresindeki 75 AJ 468 plakalı traktör, Alaçam Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz traktörün altında sıkıştı.
Kazayı görenler, jandarmanın yanı sıra 112 acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi.
AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Fevzi Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:01 Kaynak: AA
Fevzi Yılmaz, Hanak, Ardahan, Güncel
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