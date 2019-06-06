Ardahan'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ardahan
'ın Hanak
ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Fevzi Yılmaz
(55) idaresindeki 75 AJ 468 plakalı traktör, Alaçam
Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Yılmaz traktörün altında sıkıştı.
Kazayı görenler, jandarmanın yanı sıra 112 acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerine bilgi verdi. AFAD
ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Fevzi Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.