Ardahan'da Doğu Türkistan'daki Çin Zulmü Protesto Edildi
50 dakika önce
Ardahan'da Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi -Eksi 20 derecede Meşale yakarak Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildiARDAHAN - Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.
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-Eksi 20 derecede Meşale yakarak Doğu Türkistan'daki Çin zulmü protesto edildi
ARDAHAN - Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, Doğu Türkistan'da yaşanan baskıları protesto etti.
Gece eksi 20 derece soğuk hava ve kar yağışı altında Milli Egemenlik parkında bir araya gelen Ülkü Ocakları üyeleri, "Müslüman Uyuma Türkistan'a sahip çık", "Türkistan Türkündür Türkün kalacak" sloganı attı.
Burada konuşan Ülkü Ocakları İl Başkanı Bora
Pehlivan, " Ülkü Ocakları Ardahan İl Başkanlığı olarak bugün burada eksi 20 derecede, kızıl Çin'in, Turan'ın kanayan yarası olan Doğu Türkistan'a yıllardır yapmış olduğu zulüm karşısında olduğumuzu ve bu zulmün son bulana kadar elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu dile getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Komünist Çin rejiminin Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza yapmış oldukları asimile politikasını şiddetle kınıyoruz. Ayrıca Türk'üm ve Müslümanım diyen soydaşlarımıza yapmış oldukları işkenceleri bugün sinemize çekmeden, bir gün kırk kat fazlasını yapmaktan çekinmeyeceğiz. Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalan bütün insanlığı lanetliyoruz." dedi.
Grup daha sonra slogan atarak dağıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:32 Kaynak: İHA
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