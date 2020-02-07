Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika

Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama

12 dakika önce

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişinin doğum gününde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama, System.String[]

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bir kişinin doğum gününde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvancılıkla uğraşan Önder Akgün'ün (45), 10 Ocak'taki doğum gününde ilçenin Kenarbel köyündeki evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Şüpheliler Akgün'ün komşusu M.G. ile akrabaları A.A. ve V.A. gözaltına alındı.

Sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılmıştı.

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Georgina Rodriguez'den Ronaldo'ya 4 milyon TL değerinde doğum günü hediyesi
Kerpiç evde çıkan yangın, 3 kardeşin ölümüne sebep oldu Çin'de zorla karantina altına alınan kadının çığlıkları dehşete düşürdü Sevgilisi olduğu için babası tarafından öldürülen Şeyma, ölmeden önce kaçmaya çalışmış

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:52:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]