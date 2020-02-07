Ardahan'da doğum günü cinayetine 3 tutuklama - Son Dakika

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Akgün'ün komşusu M.G. ile akrabaları A.A. ve V.A. gözaltına alındı.

Ardahan 'ın Çıldır ilçesinde bir kişinin doğum gününde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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