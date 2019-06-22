Son Dakika Haberleri: Ardahan'da dolu hayatı felç etti
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'da dolu hayatı felç etti

52 dakika önce

Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Ardahan'da dolu hayatı felç etti, System.String[]
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Ardahan'a bağlı Sulakyurt ve Yanlızçam köyünde etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken tarım arazileri zarar gördü. Sulakyurt köyünde dere yatağı taşarken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler ekili arazilerin zarar gördüğünü belirtirken, köy kırsalında bulunan derede çok sayıda yaban ördeği boğuldu. - ARDAHAN
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 05:58 Kaynak: İHA
Sulakyurt, Dolu Yağışı, Ardahan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim yasakları başladı Son Dakika! Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 18:50:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'da dolu hayatı felç etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]