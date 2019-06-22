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Ardahan'da dolu hayatını felç etti

1 saat önce

Ardahan'da dolu hayatını felç etti Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldıARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.

Ardahan'da dolu hayatını felç etti
Yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti.
Bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Ardahan'a bağlı Sulakyurt ve Yanlızçam Köyü'nde etkili olan dolu yağışı sonrası her yer beyaza bürünürken tarım arazileri zarar gördü.
Sulakyurt Köyü'nde dere yatağı taşarken yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler ekili arazilerin zarar gördüğü belirtirken, köy kırsalında bulunan derede çok sayıda yaban ördeği boğuldu.
Ardahan'da dolu hayatını felç etti
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 07:04 Kaynak: İHA
Sulakyurt, Dolu Yağışı, Ardahan, Genel
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