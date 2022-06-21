Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

21.06.2022 10:20
Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'ne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'ne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağmur yağışı etkili oldu. Sağanak, ilçeye bağlı Aşıkşenlik Mahallesi'nde doluya dönüştü. Yağan dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.

Etkili olan yağışla beraber kısa süre içinde tarla ve bahçeler beyaza büründü.

YORUMLAR
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Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi Fındık büyüklüğünde yağan dolu meyve ağaçlarına zarar verdi Foça'da At Çiftliği Yakınındaki Tarım Arazisi Yandı Foça'da At Çiftliği Yakınındaki Tarım Arazisi Yandı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika
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