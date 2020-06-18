Ardahan'da dolu yağışı - Son Dakika

Ardahan'da etkili olan yağmurun ardından, yaklaşık 15 dakika fındık büyüklüğünde aralıksız yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Eriyen dolu suyu nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüştü. Şehir merkezinde yağmur suyu tahliye kanalları yetersiz kalınca caddelerde su birikintileri oluştu.

ARDAHAN - Ardahan kent merkezinde yağmur yağışının ardından kısa süre etkili olan dolu kent merkezini beyaza bürüdü, cadde ve sokaklar göle dönüştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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