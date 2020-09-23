DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Son Dakika

Ardahan'da dolu etkili oldu

ARDAHAN'da yağmurun ardından aniden bastıran dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde yağmur yağışının ardından dolu, etkili oldu. Sonbahar ayında doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalananlar korunaklı bölgelere kaçtı. Yarım saat süren dolu yağışı, yerini yağmura bıraktı. Dolu yağışı nedeniyle cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin çatısı beyaza büründü.