Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı - Son Dakika
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Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı

30.07.2022 19:09
Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı

Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı

ARDAHAN - Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Dolu yağışı ormanlık alanda koyun sürüsünü de etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'da sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sırasında koyun süresi Çamlıçatak ormanlık alanda bir araya kümelenerek yağıştan korunmaya çalıştı.

Dolu yağışı trafikteki sürücüleri de zor durumda bıraktı. Yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı sonrası hayat normale döndü.

YORUMLAR
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Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor Ardahan'da inşaatı devam eden Millet Bahçesi tarihi kale ve Kura Nehri ile bütünleşecek Ardahan'da inşaatı devam eden Millet Bahçesi tarihi kale ve Kura Nehri ile bütünleşecek
Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı - Son Dakika
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