Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu, koyunlar kümelenerek korunmaya çalıştı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ardahan'da sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Dolu yağışı sırasında koyun süresi Çamlıçatak ormanlık alanda bir araya kümelenerek yağıştan korunmaya çalıştı.

ARDAHAN - Ardahan'da kısa süreli etkili olan dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Dolu yağışı ormanlık alanda koyun sürüsünü de etkiledi.

Ardahan'da inşaatı devam eden Millet Bahçesi tarihi kale ve Kura Nehri ile bütünleşecek

Kaynak: İHA

Ardahan, Güncel, Son Dakika

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