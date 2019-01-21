Ardahan'da Donan Şelale Pamukkale'yi Andırdı
35 dakika önce
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan'da şelaleden Kura Nehri'ne akan su buz tuttu.
Sibirya
soğuklarının etkili olduğu Ardahan
'da şelaleden Kura Nehri'ne akan su buz tuttu. Buz sarkıtlarından oluşan görüntüler Pamukkale
'yi akıllara getirdi.
Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar
yağışının ardından etkili olan soğuk hava birçok akarsu ve dereyi dondururken, Halilefendi Mahallesi'nde bulunan şelalede de dev sarkıtlar oluştu. Ardahan şelalesinde uzunlukları 10-12 metreye ulaşan buz sarkıtları, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Ardahan Kalesi kenarındaki kayalıklardan ve şelaleden Kura Nehri'ne akan suyun buz tutması sonucu oluşan görüntüler Pamukkale'yi akıllara getirdi. Zafer Kaya
isimli vatandaş, Ardahan'ın kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyleyerek, "Soğukla mücadele ediyoruz ama soğuğun güzellikleri de var. Şelale tamamen donmuş ve Pamukkale'yi akıllara getiriyor. Gerçekten ayrı bir güzellik" şeklinde konuştu. - ARDAHAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:27 Kaynak: İHA
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