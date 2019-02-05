Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Göle Eksi 29 Derece

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 29 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.



Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gece hava sıcaklığı eksi 29 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle araç ve iş yeri camları buzla kaplandı. Yetkililer vatandaşları yolda yürürken çatı saçaklarında oluşan sarkıtlara karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 25-30 derecelere kadar inmesi, sokak hayvanlarını da etkiledi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların çöplerde karınlarını doyurmaya çalıştıkları görüldü. - ARDAHAN

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