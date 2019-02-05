Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Göle Eksi 29 Derece

Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Göle Eksi 29 Derece

1 saat önce

Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da Dondurucu Soğuk: Göle Eksi 29 Derece, System.String[]
Ardahan'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 29 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Ardahan'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gece hava sıcaklığı eksi 29 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle araç ve iş yeri camları buzla kaplandı. Yetkililer vatandaşları yolda yürürken çatı saçaklarında oluşan sarkıtlara karşı çok dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte hava sıcaklığının sıfırın altında 25-30 derecelere kadar inmesi, sokak hayvanlarını da etkiledi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların çöplerde karınlarını doyurmaya çalıştıkları görüldü. - ARDAHAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:22 Kaynak: İHA

Göle, Ardahan, Güncel
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