Son Dakika Haberleri: Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendi
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Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendi

1 saat önce

Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendiARDAHAN - Ardahan'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü.

Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendi

ARDAHAN - Ardahan'da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölenin fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise manzaranın tadını çıkardı.

Ardahan'da akşam saatlerinde güneş batarken ortaya çıkan renkler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Gün batımı sırasında güneşin aynı anda bir tarafının sarı, diğer tarafının kırmızı olması görenleri etkiledi. Renk cümbüşü oluşurken ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Kura Nehri kenarında bulunan sazlık alana akın eden sığırcık sürülerinin, nehir üzerindeki birbirinden ilginç hareketleri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Nehir kıyılarında son günlerde sürüler halinde dolaşan ve şekilden şekle giren sığırcık kuşlarının gökyüzünde gün batımı anlarındaki ahenkli dansı, seyrine doyum olmayan görüntüleri ortaya çıkardı.

Ardahan'da doyumsuz gün batımı böyle görüntülendi

Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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