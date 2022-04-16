Ardahan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika
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Ardahan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

16.04.2022 23:16
Ardahan'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

Ardahan Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Ardahan Valiliği himayesinde "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir lokantada düzenlenen iftar programına Vali Hüseyin Öner, aileler ve çocuklar katıldı.

Programda çocuklarla bir süre sohbet eden Öner, çeşitli hediyeler verdi.

Öner, burada yaptığı konuşmada, yetim çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bu güzel çocuklarımızın her zaman için yanlarında olmayı sürdüreceğiz." diyen Öner, şöyle konuştu:

"Annesiz, babasız kalmak ilahi takdirle hükmolunan çetin bir imtihan. Dolayısıyla onlardan geriye kalan çocuklar da bizlere Cenabıhakk'ın emanetleridir. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanlık adına üzerimize düşen görev, onlara her daim sahip çıkmaktır. Bugün çocuklarımızla ve yakınlarıyla aynı sofrada buluşup birlikte iftar açtık. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülücük dünyalara bedel."

Ardahan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi
Ardahan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi
Ardahan'da Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar verildi

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Ardahan Valiliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika


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